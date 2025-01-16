Организаторы The Australian Open пошли навстречу зрителям

Организаторы The Australian Open, как ни странно, не имеют прав на трансляции матчей в YouTube. Но они все же нашли возможность показать турнир зрителям, которые не хотят или не могут платить за просмотр телеканалам.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, все матчи можно увидеть с реальным аудио и синхронизированной с ней мультяшной видеодорожкой.