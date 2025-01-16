https://news.day.az/sport/1723407.html Организаторы The Australian Open пошли навстречу зрителям - ВИДЕО Организаторы The Australian Open, как ни странно, не имеют прав на трансляции матчей в YouTube. Но они все же нашли возможность показать турнир зрителям, которые не хотят или не могут платить за просмотр телеканалам.
Организаторы The Australian Open пошли навстречу зрителям - ВИДЕО
Организаторы The Australian Open, как ни странно, не имеют прав на трансляции матчей в YouTube. Но они все же нашли возможность показать турнир зрителям, которые не хотят или не могут платить за просмотр телеканалам.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, все матчи можно увидеть с реальным аудио и синхронизированной с ней мультяшной видеодорожкой.
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