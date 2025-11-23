https://news.day.az/azerinews/1797330.html Premyer Liqada oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Sabah"ın futbolçusu Kahim Parris mükafatlandırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mükafatı futbolçuya XII turun "Sabah" - "Şamaxı" görüşündən əvvəl Peşəkar Futbol Liqasının Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev təqdim edib.
