Bu gün ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatında möhtəşəm irəliləyişin şahidi oluruq - Gülnaz İsmayılova "Tofiq Abbasovla Dialoq" verilişində - VİDEO - FOTO
"Baku Network" analitik platformasının efirində "Tofiq Abbasovla Dialoq" proqramının yeni buraxılışı yayımlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, verilişin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, Musiqi Akademiyasının professoru Gülnaz İsmayılova olub.
Aparıcı Tofiq Abbasovla söhbət zamanı tanınmış opera müğənnisi Azərbaycan cəmiyyətində baş verən transformasiyalar, milli kimliyin formalaşmasında mədəniyyətin rolu, həmçinin şəxsi yaradıcılıq yolu və pedaqoji fəaliyyəti barədə fikirlərini bölüşüb.
Gülnaz İsmayılovanın sözlərinə görə, müasir nəsil genişmiqyaslı tarixi dəyişikliklərin şahidinə çevrilib.
"Biz həyat və mədəniyyət qatlarından şüurlu və emosional şəkildə keçirik. Fərqli bir həyat platformasında tərbiyə almışıq. Dəyişikliklərin ildırım sürəti ilə baş verməsi heyrətamizdir və biz zamanla ayaqlaşmağa, müasirliyə və informasiya texnologiyalarına uyğunlaşmağa çalışırıq", - deyə o bildirib.
Sənətçi vurğulayıb ki, hazırda Azərbaycan ictimai-siyasi və mədəni sahələrdə keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsini yaşayır.
"Bu gün ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatında möhtəşəm irəliləyişlərin şahidi oluruq və bu transformasiyalarda fəal iştirak etməyə çalışırıq. Mədəniyyət sahəsində böyük işlər görülür. Mədəniyyət hərtərəfli bir anlayışdır - buna təhsil, informasiya və konsert strukturları da daxildir. Bütün lazımi şərait yaradılır", - deyə İsmayılova qeyd edib.
Söhbətdə yaradıcılıq missiyasının mahiyyətinə də xüsusi diqqət yetirilib. Gülnaz İsmayılovanın fikrincə, sənət adamı daim axtarışda və inkişafda olur.
"Bu təsadüfi deyil, bu, yuxarıdan gələn yüksək dəyərləri kütlələrə çatdırmaq göstərişidir. Mən heç vaxt sənətdən kənarda olmuram. Həyatda da sanki səhnədəyəm. Küçədə gedərkən insanlara baxanda belə sənət haqqında düşünürəm və həyatdan necə qidalandığımı hiss edirəm. Bütün bunları öz ixtisasıma, sənətimə gətirirəm. Təbiətdən, evdən, əhvaldan və münasibətlərdən yeni bir konfiqurasiya formalaşır. Suda balıq özünü necə hiss edirsə, səhnədə də özümü eyni cür hiss edirəm, çünki səhnə mənim üçün həyatın özüdür", - deyə o bildirib.
Söhbət zamanı azad edilmiş Şuşa mövzusu da xüsusi yer tutub. Müğənni ata-baba köklərinin olduğu şəhərə son səfəri barədə danışıb.
"Bu yaxınlarda Şuşada oldum, çünki mənim köklərim oradadır. Bülbülün muzeyinə getdim, sonra Hacı Qulunun malikanəsini ziyarət etdim. Həyəcanımdan titrədim, güclü emosional dalğa yaşadım, çünki bunlar mənim əcdadlarımla bağlıdır. Orada doğulmasam da, genetik bağlılıq hiss olunur", - deyə o bildirib.
Sənətçi həmçinin, azad edilmiş ərazilərin bərpası və ölkədə sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasətinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
"Qələbədən sonra Şuşada improvizasiya olunmuş səhnədə çıxış etdim. Bu, çox təsirli idi. Ruhum parçalanırdı: bizim incimiz - Şuşanı azad edən hərbçilərin qarşısında oxuyurdum. Şuşanın azad olunduğunu eşidəndə sevincdən ağladıq. Bu, qələbəyə aparan ən çətin yol idi. Biz qalib xalqa çevrildik, milli qürurumuz tamamilə yeni bir mərhələyə yüksəldi. Bu istiqamətdə iş davam edir və dayanmaq olmaz", - deyə İsmayılova vurğulayıb.
İlham mənbəyi barədə danışan sənətçi bildirib ki, onun üçün əsas enerji qaynağı həyatın özüdür.
"Hər yeni gün yeni düşüncələr və enerji gətirir. Mən heç vaxt özümü zirvədə hesab etməmişəm, çünki sənət sonsuz bir anlayışdır. Luçano Pavarottinin bir ifadəsi var: "Nə qədər yaşayıram, bir o qədər öyrənirəm". Başqalarını öyrədərkən biz də öyrənirik. Yeni nəslin yetişdirilməsi inanılmaz bir fəaliyyətdir. İş prosesində çox maraqlı kəşflər olur, çünki biz canlı materialla işləyirik", - deyə xalq artisti fikrini yekunlaşdırıb.
Oxucuların diqqətinə verilişin tam videoburaxılışını təqdim edirik:
