İranda məktəbə endirilən aviazərbə nəticəsində ölənlərin sayı 148-ə çatıb Ötən gün başlayan ABŞ-İsrail birgə hərbi əməliyyatı zamanı İranın cənubunda yerləşən Minab rayonundakı "Şəcərəyi-Təyyibə" qızlar məktəbinin vurulması nəticəsində ölən şəxslərin sayı 148-ə yüksəlib.
AZƏRTAC "Financial Times"a istinadən xəbər verir ki, İran hakimiyyət orqanları öldürülən şəxslərin əksəriyyətinin məktəbli qız uşağı olduğunu açıqlayıblar.
Qeyd edək ki, raket zərbələri endirilərkən məktəbdə 170 məktəbli qız uşağı olub. Hadisə nəticəsində yaralananların sayı 95-ə çatıb.
