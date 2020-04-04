Анна Ибрагимбекова: От каждого жителя зависит наше настоящее и будущее

Азербайджан - одна из передовых стран по эффективности борьбы с коронавирусом, о чем свидетельствуют предпринимаемые нашим государством меры. Об этом сказала в субботу Trend директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, передает Day.Az.

"Очень хотелось бы, чтобы граждане нашей прекрасной страны понимали, что все делается во имя нашего же блага и здоровья. Мне 73 года и я остаюсь дома, следую всем рекомендациям правительства и ВОЗ. Находясь дома, каждый может найти занятие по душе - читать книги, смотреть телевизор, играть в настольные игры, быть в интернете, уделять больше внимания детям и родным, и так далее. Главное, перестать к этому относиться, как к чему-то обязывающему. Бесспорно, это вынужденная мера, но она необходима на сегодняшний день. И надо помочь нашей стране справиться со сложившейся тяжелой ситуацией. От каждого жителя зависит наше настоящее и будущее!", - отметила Анна Ибрагимбекова, супруга Максуда Ибрагимбекова.

По ее словам, в этом году будет отмечено 85-летие известного писателя, кинодраматурга и кинорежиссера, лауреата Государственной премии, народного писателя Максуда Ибрагимбекова (11 мая 1935 - 22 марта 2016, Баку).

"Я очень надеюсь, что в скором времени коронавирус будут побежден, и мы проведем ряд мероприятий, посвященных 85-летию Максуда Ибрагимбекова. Запланированы спектакли, презентации книг, различные творческие вечера", - добавила она.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране введены ограничения на передвижение. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года.