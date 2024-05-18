Скрипачка-феномен Дильшад Фархадзаде признана лучшей в Италии

8-летняя азербайджанская скрипачка-феномен, ученица третьего класса Музыкальной школы им. Бюльбюля Дильшад Фархадзаде стала победительницей 12th International Music Competition for Youth "Dinu Lipatti", который прошел в Тиволи (Италия). Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend преподаватель юного дарования Лала Гусейнова.

Международный конкурс Дину Липатти проходил по специальностям фортепиано и струнные инструменты. Дильшад выступала в младшей категории и ее яркое выступление поразило слушателей.

"В финальном туре конкурса, где она исполнила пьесу Фрица Крейслера "Прелюдия и Аллегро", ее бурными аплодисментами не отпускали со сцены, члены жюри признавались, что игра юного музыканта тронула их до слез. Для исполнителя это самая большая награда и победа, когда не оставляешь слушателя равнодушным и умеешь дотронуться до самых тонких струн души. Несмотря на юный возраст, она обладает хорошим красивым звуком, чувством фразы и умением передавать музыкальные оттенки. В итоге жюри присудило ей первое абсолютное место и ее включили в гала-концерт на церемонии награждения лауреатов", - сказала Лала Гусейнова.

Отметим, что в столь юном возрасте Дильшад уже стала обладательницей гран-при и лауреатом около тридцати национальных и международных конкурсов в Азербайджане, США, Великобритании, Франции, Венгрии, России, Канаде, Украине, Израиле, Австрии, Японии, Швеции, Словении, Италии, первый из которых она завоевала в пять лет.

Дильшад также выступала вместе с классическими оркестрами разных стран, представляя произведения мировых и азербайджанских классиков.

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