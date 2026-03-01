Выявлена неочевидная связь между качеством сна и питанием

То, как и что мы едим, может напрямую влиять на то, насколько хорошо мы спим, показало исследование ученых из Университета Джорджа Мейсона. Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Nutrition (FN), выявила связь между уровнем сахара в крови, типом рациона и качеством сна - как у людей с диабетом, так и без него, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ показал, что люди с диабетом и предиабетом чаще сталкиваются с бессонницей, нарушениями сна и отклонениями от рекомендуемой продолжительности отдыха. При этом строгий контроль питания и сахара в крови неожиданно также ассоциировался с худшим сном, что указывает на сложную роль метаболизма и состава рациона.

Особенно неблагоприятными для сна оказались низкобелковые диеты с высоким содержанием жиров - они стабильно связывались с ухудшением качества сна. В то же время низкоуглеводное и более жирное питание, напротив, снижало риск слишком короткого сна как у людей с диабетом, так и у участников с нормальным уровнем глюкозы.

Авторы подчеркивают: улучшение сна требует учитывать не только режим дня, но и пищевые привычки и состояние углеводного обмена - питание может быть недооцененным фактором здоровья сна.