https://news.day.az/politics/1149243.html Президент Ильхам Алиев присвоил Бахлулу Алиеву звание генерал-майора
Президент Ильхам Алиев присвоил Бахлулу Алиеву звание генерал-майора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении Бахлулу Алиеву высшего воинского звания генерал-майор.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Бахлулу Латиф оглу Алиеву присвоить высшее воинское звание генерал-майор.
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