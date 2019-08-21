Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении Бахлулу Алиеву высшего воинского звания генерал-майор.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Бахлулу Латиф оглу Алиеву присвоить высшее воинское звание генерал-майор.