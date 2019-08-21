Президент Ильхам Алиев присвоил Бахлулу Алиеву звание генерал-майора 590

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении Бахлулу Алиеву высшего воинского звания генерал-майор. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Согласно распоряжению, Бахлулу Латиф оглу Алиеву присвоить высшее воинское звание генерал-майор.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах: Наш канал в Telegram