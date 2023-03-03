https://news.day.az/politics/1543198.html Азербайджанские минометчики провели занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
Азербайджанские минометчики провели занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, проведены занятия по боевой подготовке минометных подразделений Азербайджанской Армии.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения выполнили учебные стрельбы, поразив из минометов намеченные цели с высокой точностью.
На занятиях, проводимых с учетом передового боевого опыта, были успешно выполнены все поставленные задачи.
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