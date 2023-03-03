Азербайджанские минометчики провели занятия по боевой подготовке

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, проведены занятия по боевой подготовке минометных подразделений Азербайджанской Армии.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения выполнили учебные стрельбы, поразив из минометов намеченные цели с высокой точностью.

На занятиях, проводимых с учетом передового боевого опыта, были успешно выполнены все поставленные задачи.