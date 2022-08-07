Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 469 случаев заражения коронавирусом, 422 человека вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 801 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 789 034 человека вылечились, 9 760 - скончались, число активных больных составляет 3 145.

За последние сутки в стране проведены 3 603 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 069 761.

[В Азербайджане выявлены еще 469 случаев заражения коронавирусом, вылечились 422 человека]