https://news.day.az/society/1485321.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 469 случаев заражения коронавирусом, 422 человека вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 801 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 789 034 человека вылечились, 9 760 - скончались, число активных больных составляет 3 145.
За последние сутки в стране проведены 3 603 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 069 761.
[В Азербайджане выявлены еще 469 случаев заражения коронавирусом, вылечились 422 человека]
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