https://news.day.az/society/1737373.html В жилом доме в Габале произошел пожар В пятиэтажном жилом доме села Зараган Габалинского района произошло возгорание электрощитка на лестничной площадке. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на место оперативно прибыли пожарные. Спасатели эвакуировали девять человек, обеспечив их безопасность.
В жилом доме в Габале произошел пожар
В пятиэтажном жилом доме села Зараган Габалинского района произошло возгорание электрощитка на лестничной площадке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на место оперативно прибыли пожарные. Спасатели эвакуировали девять человек, обеспечив их безопасность.
Благодаря оперативным действиям огонь не распространился на квартиры. Возгорание успешно ликвидировано.
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