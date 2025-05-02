Учёные выявили различия в мозге «жаворонков» и «сов»

Люди имеют заметные различия в привычках, образе жизни и поведенческих тенденциях. Одно из этих различий, известное как хронотип, - склонность к раннему засыпанию и пробуждению или, наоборот, к позднему засыпанию и пробуждению.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, изменения в обществе, такие как появление портативных устройств и сервисов потокового видео, также могли повлиять на поведение людей, предлагая им дополнительные отвлекающие факторы, которые могут занять их вечером или поздней ночью. Однако прошлые исследования показали, что позднее засыпание и просыпание часто связано с повышенным риском диагностирования психических расстройств, таких как депрессия и тревожные расстройства, а также с ухудшением физического здоровья.

Исследователи из Университета Макгилла, Института искусственного интеллекта Мила-Квебека и других институтов недавно провели исследование, в котором изучили нейробиологические основы естественной склонности людей быть более активными в определенное время суток. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Human Behavior, раскрывают ассоциации между хронотипом и определенными тенденциями в структуре мозга, а также в обработке вознаграждений и регулировании эмоций.

"Хронотип как явное проявление циркадных ритмов тесно связан с физическим и психическим здоровьем. "Ночные совы" часто ведут нездоровый образ жизни, более подвержены расстройствам настроения и имеют более низкую физическую подготовку по сравнению с рано встающими". Хотя индивидуальные различия в хронотипе приводят к разным последствиям, их нейробиологические основы остаются неясными", - говорится в исследовании.

Основной целью недавнего исследования было изучение связи между хронотипом и различными фенотипами (то есть характеристиками или чертами характера, возникающими в результате взаимодействия генов человека и окружающей среды). Кроме того, цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, имеются ли различия в мозге рано встающих людей и "ночных сов".

Для достижения этих целей исследователи проанализировали данные из одной из крупнейших биомедицинских баз данных, собранных на сегодняшний день, - UK Biobank. Их анализ был сосредоточен на хронотипе включенных в него людей, а также на снимках их мозга и различных фенотипах.

"Мы провели анализ обучения по образцу с использованием трех методов визуализации мозга (объем серого вещества, целостность белого вещества и функциональная связь) и использовали 976 фенотипов у 27 030 участников UK Biobank", - пишут ученые.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что хронотип глубоко укоренен в биологии мозга, а также подтверждают его связь с уникальными чертами характера, обучением, эмоциональной регуляцией и поведенческими моделями людей.

Эта недавняя работа может стать основой для будущих исследований, направленных на дальнейшее изучение нейробиологических различий между "жаворонками" и "ночными совами". В конечном итоге она также может способствовать разработке целевых мероприятий по лечению психических заболеваний или улучшению образа жизни людей, которые также учитывают факторы, связанные с хронотипом.