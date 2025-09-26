В Нидерландах открыли СДВГ-кинотеатры

В Нидерландах открыли СДВГ-кинотеатры - на сеансах новинок зрители сидят в уютной атмосфере и параллельно чем-то занимаются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Посетители вышивают, рисуют или увлечены другим рукоделием - подобный формат просмотра фильмов назвали knit & cinema.

