В Нидерландах открыли СДВГ-кинотеатры - ВИДЕО В Нидерландах открыли СДВГ-кинотеатры - на сеансах новинок зрители сидят в уютной атмосфере и параллельно чем-то занимаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Посетители вышивают, рисуют или увлечены другим рукоделием - подобный формат просмотра фильмов назвали knit & cinema.
