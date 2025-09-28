https://news.day.az/azerinews/1783895.html Moldovada parlament seçkiləri etibarlı hesab edilib Moldovada parlament seçkiləri baş tutmuş hesab edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
MSK-nın məlumatına görə, yerli vaxtla saat 14:30-a olan göstəricilərə əsasən, seçkilərdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş Moldova vətəndaşlarının 33%-dən çoxu səsvermədə iştirak edib. Bu isə seçkiləri etibarlı elan etmək üçün tələb olunan minimum həddi təmin edib.
Qurum, günün birinci yarısında seçici fəallığının nisbətən aşağı olduğunu, lakin günortadan sonra həm ölkə daxilində, həm də xaricdə göstəricilərin yüksəldiyini qeyd edib.
