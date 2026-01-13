https://news.day.az/azerinews/1809225.html Prezident İlham Əliyevin Ağdərə sakini ilə səmimi söhbəti - VİDEO Prezident İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, daha sonra dövlət başçısı kəndə yenicə köçən Kəmalə Dadaşovanın evində olub. Prezident İlham Əliyev: Xoş gəlmişsiniz! Neçə gündür gəlmisiniz? Qadın sakin: Sizin səbəbinizə xoş gəlmişik.
Prezident İlham Əliyevin Ağdərə sakini ilə səmimi söhbəti - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, daha sonra dövlətimizin başçısı kəndə köçən Kəmalə Dadaşovanın ailəsinə baş çəkdi və yaşayış şəraiti ilə maraqlandı.
Doğma yurduna qayıtmasından sonsuz qürur duyduğunu bildirən Kəmalə Dadaşova Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə etdi.
Dövlətimizin başçısı Kəmalə Dadaşovanı yeni evinə köçməsi münasibətilə bir daha təbrik etdi.
