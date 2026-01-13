Prezident İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 13-də Ağdərə rayonunun Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. 

Xəbər yenilənəcək