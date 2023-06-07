В Баку состоится выставка работ Кристины Султановой "Путешествие длиною в жизнь

"Путешествие длиною в жизнь" - выставка под таким названием откроется вечером 13 июня в Русском доме в Баку, на которой свои работы представит талантливая художница Кристина Султанова.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Русского дома, Кристина Султанова - выпускница художественной школы живописи города Санкт-Петербург по курсу "Магистратура живописи". Она окончила курсы по созданию голландских натюрмортов в технике "жидкое масло", а также "Техника итальянской живописи" и "Фламандская техника живописи". Работы художницы выставлялись на международных выставках. Она также является победителем конкурса Golden Time Talant в жанре "Пейзаж", который проходил в Великобритании.

На выставке в Баку будут представлены 26 работ Кристины Султановой, выполненные в разных жанрах. На открытии гостей ждет яркая музыкальная программа, в рамках которой прозвучат популярные произведения в исполнении струнного квартета в составе Ренаты Абубекировой, а также Арифа Асланова, Наргиз Манафлы и заслуженной артистки Азербайджана Юлии Моториной.