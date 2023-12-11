В Турине выставлена вторая «Мона Лиза», спор о которой идет более тридцати лет

В туринской галерее Promotrice delle Belle Arti в рамках выставки "Первая Мона Лиза" демонстрируется картина известная как "Мона Лиза Айлворта" которую представляют ранней версией "Моны Лизы" Леонардо да Винчи, передает Day.Az.

На авторстве да Винчи настаивает Джоэль Фельдман, являющийся генеральным секретарем Швейцарского фонда "Мона Лиза", который и продвигает эту картину, от имени его частных владельцев.

"Мы доказали, что вне всяких сомнений Леонардо написал две "Моны Лизы", и эта работа единственный кандидат на роль второй, - заявил Фельдман лондонской Times. - Эта выставка дает нам возможность также продемонстрировать впечатляющие достижения, которые были совершены за последние несколько лет, чтобы подтвердить принадлежность работы Леонардо".

Однако эти "достижения" убедили далеко не всех. Так, например, заместитель министра культуры Италии, известный арт-критик Витторио Згарби считает, что в работе "нет души Леонардо", и не знает, почему кто-то верит в ее подлинность.

Представленная широкой публике картина, названная в честь лондонской студии Айлворта, дилера, купившего ее в 1913 году, не является точной копией шедевра, висящего в Лувре. На обеих картинах изображена женщина в одной и той же позе в обрамлении двух колонн на фоне незаконченного пасторального пейзажа. Но в версии Айлворта та намного моложе. Фонд утверждает, что Леонардо сделал эту версию где-то в 1503 году, а ныне знаменитую "Мону Лизу" написал десятилетием позже.

Согласно отчету, на который ссылается Швейцарский фонд, флорентийский купец Франческо дель Джокондо, муж героини картины Лизы Герардини, заказал ее портрет в 1503 году. В то время как Джулиано Медичи, покровитель Леонардо, как писали в BBC Culture в 2022 году, сделал свой заказ с изображением флорентийской дамы более позднее. Фонд "Мона Лиза" указывает на ряд свидетельств, таких как записка 1503 года от флорентийского государственного служащего, который писал, что Леонардо в то время работал над портретом Лизы дель Джокондо.

Другие, однако, утверждают, что эта заметка относится к "Моне Лизе", которая висит в Париже. "Аргумент фонда "Моны Лизы" упускает что-то важное в этом источнике, - пишет The Guardian. - Это особенно подчеркивается, что спор об авторстве Леонардо не закончен - и, похоже, не будет закончен в ближайшее время". Кроме того, эксперты отмечают, что портрет дамы Айлворта выполнен на холсте. Хотя Леонардо иногда писал на холсте, "общее правило" заключается в том, что его "зрелые картины маслом, включая луврскую "Мону Лизу", были выполнены на дереве", - пишет BBC Culture.

В своих аргументах фонд также ссылается на опись имущества, составленную слугой Леонардо в 1525 году, в которой указано, что "Мона Лиза" находится в коллекции художника, хотя оригинал поступил во французскую королевскую художественную коллекцию восемью годами ранее, согласно лондонской Times.

Также предметом спора экспертов является стиль картины. Леонардо известен своим "сфумато", техники, которая использует наслоение для создания плавных переходов между цветами и тонами. В версии Айлворта "нет той магии, которой Леонардо достиг благодаря своим многочисленным полупрозрачным слоям живописи, - рассказывает The London Times Мартин Кемп, искусствовед из Оксфордского университета и эксперт по творчеству Леонардо. - Леонардо верил, что глаз не дает научного изображения объекта; он не знает границ чего-либо, и начиная с "Моны Лизы" его грани неуловимы. Художники, копирующие его, не знают, что делать с этим отсутствием резкости. Как и на этой картине, края мягкие, но лишены этой странной неуловимости".

Филип Моулд, арт-дилер и эксперт по сериалу BBC "Подделка или удача?", который проверяет подлинность произведений искусства, рассказывает The Telegraph, что процесс аутентификации включает в себя ряд сложных вопросов. Каково происхождение работы? Что показывают стилистический и научный анализы? Кто утверждает, что работа подлинная, и заинтересованы ли эти стороны в этом вопросе?

"В конечном счете, аутентификация - это эмоциональная реакция человека, и, как и во всех человеческих реакциях, в ней присутствует элемент субъективности, - говорит Моулд. - Это никогда не бывает так просто, как хотелось бы".

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