ЕС стремится укрепить связи с Узбекистаном

Стратегической целью Европейского союза в краткосрочной перспективе является своевременное подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Узбекистаном.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил посол делегации Европейского союза в Узбекистане Тойво Клаар.

"Самое важное для меня - обеспечить непрерывность обширного сотрудничества, которое мы поддерживаем между представительством ЕС и властями Узбекистана во всех областях. Я уже установил хорошие рабочие отношения с представителями правительства и парламента Узбекистана, региональных властей, научных кругов и гражданского общества. Среди моих главных приоритетов - подготовка ключевых мероприятий, которые пройдут в следующем году, включая первый в истории саммит ЕС - Центральная Азия, а также экономический форум ЕС - Центральная Азия, дальнейшая работа над всеми аспектами инициативы "Глобальные ворота", включая цифровую связь и критическое сырье. Это следует за очень успешными Днями экономики ЕС в Узбекистане в начале ноября, и сейчас мы представляем девятый Кинофестиваль ЕС в Узбекистане", - сказал Клаар.

По его словам, ЕС привержен поддержке процесса реформ в Узбекистане и его демократических преобразований. ЕС открыл свои рынки для узбекских товаров в рамках режима GSP+ и взаимодействует с властями, чтобы помочь создать в Узбекистане деловой климат, который привлечет еще больше европейских инвестиций.

Клаар также отметил Многолетнюю индикативную программу (МИП) ЕС на 2021-2027 годы, которая направлена на поддержку Стратегии 2030-Узбекистан с упором на три основных приоритета: эффективное управление, "зеленый" переход экономики и устойчивый агропродовольственный сектор. Эти направления дополняются сквозными темами цифровизации, гендерного равенства и прав человека.

"Сейчас мы прошли более половины пути, и из бюджета в 119 миллионов евро 76 миллионов евро было выделено на проекты по борьбе с коррупцией, улучшению предоставления государственных услуг, укреплению экологического законодательства, очистке от опасных химических отходов, помощи Узбекистану во вступлении в ВТО, продвижению инноваций в сельскохозяйственном секторе и многое другое. После недавно проведенного среднесрочного обзора мы продолжим поддерживать упомянутые приоритеты, а также добавим новые. Это пространственное планирование, а также транспорт и критическое сырье в рамках инициативы Европейского союза "Глобальные ворота", - подчеркнул Тойво Клаар.

Он отметил, что проект ЕС по предоставлению государственных услуг оказался очень успешным, поскольку удалось перевести в цифровой формат более 40 услуг, включая, например, подачу заявления на получение свидетельства о рождении. Благодаря этому гражданам Узбекистана стало гораздо проще пользоваться такими услугами, особенно в сельской местности.

"Кроме того, цифровизация государственных услуг значительно снизила риск коррупции. В сельскохозяйственном секторе, который имеет особое значение для регионов, ЕС консультирует правительство по необходимым реформам, чтобы сделать этот сектор более прибыльным, более устойчивым к изменению климата, лучшим для окружающей среды и производящим более безопасные продукты питания для потребителей. Здесь мы сосредоточимся на миллионах малых фермеров, которые являются основой продовольственной безопасности Узбекистана. Среди успехов - первые шаги в проведении земельной реформы, обеспечивающей более надежные права землевладения, и принятие закона о безопасности пищевых продуктов. Мы также оказали конкретную поддержку садоводческим и животноводческим предприятиям в улучшении их производства, предоставив технические консультации, льготные кредиты и восстановление ирригационных систем", - отметил посол.

Он подчеркнул, что в рамках проекта SECCA (Sustainable Energy Connectivity in Central Asia) ЕС уделяет особое внимание энергоэффективности и "зеленому" переходу в Центральной Азии. Цель проекта - поддержать страны Центральной Азии в их усилиях по энергетическому переходу путем использования потенциала региона в области возобновляемых источников энергии и потенциала для повышения энергоэффективности, а также путем содействия устойчивому энергетическому соединению в регионе. Кроме того, в рамках региональной инициативы Team Europe Initiative (TEI) по энергетике, воде и изменению климата Союз продолжит поддерживать потенциал "зеленой" энергетики стран Центральной Азии.

"Также в рамках стратегии "Глобальные ворота" в Центральной Азии и Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) мы сосредоточимся на расширении связей между Европой и Центральной Азией, включая энергетические связи, для привлечения инвестиций, улучшения торговых потоков и повышения стабильности и роста в регионе. Узбекистан является ключевым игроком на торговых путях Центральной Азии, и улучшение инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута обеспечит стране более прямой доступ к европейским рынкам через Каспийское море и Кавказ", - сказал он.

Тойво Клаар напомнил, что в январе 2024 года ЕС провел в Брюсселе Конференцию инвесторов, на которой собрались представители правительств, финансовых институтов, бизнеса и гражданского общества из Европы и Центральной Азии, чтобы обсудить необходимые инвестиции для превращения Транскаспийского международного транспортного маршрута в современный, мультимодальный и эффективный маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию в течение 15 дней. Это будет необходимо для увеличения торговли и инвестиций между ЕС и Узбекистаном в ближайшие годы. Оценочная потребность в инвестициях, связанных с ТМТМ, составляет 18 миллиардов евро.

"Наблюдается положительная тенденция в области инвестиций в инфраструктуру в Центральной Азии, а также в развитии региональных связей и потенциала экономического роста Узбекистана. Участие ЕС вводит более высокие стандарты устойчивости, цифровизации и эффективности в инфраструктурных проектах. Узбекистан выиграет от внедрения этих стандартов, что повысит общее качество транспортно-логистического сектора. Кроме того, инфраструктурные проекты, связанные с ТМТМ, могут создать рабочие места в строительстве, логистике и вспомогательных секторах в Узбекистане. Таким образом, это не только увеличит объем торговли, но и будет стимулировать местную экономику и способствовать развитию профессиональных навыков", - добавил он.

Отметим, что в сентябре 2024 года Тойво Клаар был назначен на должность посла ЕС в Узбекистане после семи лет работы в качестве специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии.