Азербайджанская промышленная корпорация (АПК) и белорусский концерн "Белгоспищепром" подписали протокол о намерении по сотрудничеству в рамках проходящей в Баку с 15 по 17 мая Международной выставки пищевой промышленности WorldFood Azerbaijan и XIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ о сотрудничестве с азербайджанской стороны подписали генеральный директор АПК Кямран Набизаде, с белорусской - председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло.

Протокол предусматривает сотрудничество в сфере экспорта табачной продукции между агропромышленным комплексом "Азертабак" и Гродненской табачной фабрикой, входящей в состав концерна "Белгоспищепром", организацию двусторонних встреч, а также обмен опытом в сфере производства.

Отметим, что АПК на Международной выставке пищевой промышленности WorldFood Azerbaijan и XIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro представлена ООО "Азербайджанский агропромышленный комплекс "Азерхлопок", ООО "Азербайджанский агропромышленный комплекс "Азертабак", ООО "Азершелк", Шекинским винным заводом, а также комплексом животноводства АПК.

В настоящее время эти предприятия оказывают поддержку тысячам фермеров в сфере производства аграрной продукции, а продукция заводов реализуется на рынке более 20 регионов страны.