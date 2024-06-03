КНР сообщила, что разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала двух китайских чиновников. Об этом сообщило министерство государственной безопасности Китая в социальной сети WeChat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что британская разведка работала с гражданином Китая по фамилии Ван, который до этого учился в Британии по программе обмена. Также в сотрудничестве с Великобританией подозревается его супруга по фамилии Чжоу.

В заявлении сказано, что Ван за высокую плату предоставлял британцам некие консалтинговые услуги, после чего прошел подготовку в MI и был отправлен в КНР.

Отмечается, что Ван и его жена передавали британцам сведения, подрывающие безопасность Пекина.

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