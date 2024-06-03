Трамп планирует вывести часть войск из одной страны ЕС

Бывший президент США Дональд Трамп сократит американский военный контингент в Германии в случае возвращения на пост главы страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что вывел бы из Германии множество людей. Трамп добавил, что не планирует полный вывод американских войск из ФРГ, но отметил, что нахождение там контингента США дает Берлину значительные военные силы.

Трамп добавил, что при сложившейся ситуации Германия "нехорошо обходится" с Вашингтоном.

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