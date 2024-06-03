Он наша гордость

В Баку почтили память основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля (1897-1961), сообщает в понедельник Day.Az.

Участники, члены жюри и организаторы IX Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, а также представители министерства культуры Азербайджана, музыкальной общественности возложили цветы к памятнику Бюльбюля в Баку.

Видный композитор и певец, общественный деятель, посол Азербайджана в России, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу отметил, что Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля, который стартует третьего июня, помогает открыть молодые таланты.

"Крайне важно, что мы собрались в Баку. Бюльбюль, еще в 30 годы прошлого века верил, что школа вокалистов, правильное пение, настоящее искусство должны жить и развиваться. Конечно, жаль, что наши корифеи не увидели сегодняшнего дня, когда это все уже совершено на другом уровне. Я счастлив, что дело отца живет. Здесь присутствуют лауреаты этого конкурса прошлых лет, которые сегодня блистают на лучших сценах мира", - сказал Полад Бюльбюльоглу.

Председатель жюри конкурса - народный артист Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов упомянул, что начинающим вокалистам очень нужна поддержка и правильный совет, и члены жюри конкурса постараются показать им правильное творческое направление.

"Порой начинающим вокалистам сложно найти правильный путь, правильный репертуар... Это непростое дело, и мы все вместе с нашими потрясающим коллегами, экспертами вокального мастерства, которые здесь собрались, постараемся сделать все возможное, чтобы за эти несколько дней дать советы, помочь, и может быть, показать какой-то путь и направление конкурсантам. Иногда одно слово, совет могут радикально поменять жизнь вокалиста", - добавил Юсиф Эйвазов.

Народный артист СССР, пианист, композитор, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли, делясь воспоминаниями о Бюльбюле, подчеркнул, что он был величайшим певцом, педагогом и изумительным человеком.

"Он вместе с нашими композиторами ездил по районам Азербайджана и собирал материал, который стал основой для симфонических мугамов. Не часто вокалисты занимаются научной деятельностью, но Бюльбюль это делал. Бюльбюль был потрясающим человеком, он наша гордость", - сказал Фархад Бадалбейли.

Отметим, что сегодня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится открытие IX Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля. Конкурс пройдет с третьего по девятое июня в городах Баку и Шуша.

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