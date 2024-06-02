МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране

Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить протест из-за позиции Пекина относительно принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщило агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАССTasnim.

Вопрос принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса упоминался в совместном эмиратско-китайском заявлении, опубликованном по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин. В документе говорилось, что Китай "выразил поддержку усилиям Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения проблемы трех островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом".

Как отмечает Tasnim, представитель иранского внешнеполитического ведомства вручил послу ноту протеста, поскольку "китайское правительство поддержало необоснованные утверждения, содержащиеся в совместном заявлении". В сообщении агентства говорится, что представитель министерства призвал Китай уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, заявив о "неизменной принадлежности трех иранских островов".

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса расположены в стратегически важном районе Персидского залива, их принадлежность долгое время оспаривают Тегеран и Абу-Даби. Министерство иностранных дел Ирана неоднократно выражало протест китайской стороне из-за позиции в отношении статуса островов. Последний раз иранское внешнеполитическое ведомство вызывало китайского посла в декабре 2022 года. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин подписал аналогичное заявление по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Китая, который проходил в Саудовской Аравии. После дипломатического скандала Китай выступил с заявлением в поддержку территориальной целостности Ирана.

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