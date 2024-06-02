Трампа могут выдвинуть кандидатом в президенты США независимо от приговора суда

Экс-глава США Дональд Трамп будет номинирован в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии независимо от того, какой приговор будет оглашен судьей в Нью-Йорке 11 июля. Об этом в эфире телекомпании CNN заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая также приходится Трампу невесткой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы ко всему. <...> Мы номинируем Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Вот что действительно важно в конечном счете", - сказала она.

Лара Трамп добавила, что "окончательный вердикт" будет вынесен американскими гражданами в день голосования 5 ноября. Она призвала сторонников экс-президента сохранять спокойствие и выразить свой протест, отдав голос за Трампа на предстоящих выборах. "Я считаю, что Дональд Трамп будет переизбран и станет 47-м президентом [США]", - сказала она, отметив, что Республиканская партия будет готова признать любые итоги выборов и даже победу нынешнего американского лидера Джо Байдена, если голосование будет "честным, справедливым и прозрачным".

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