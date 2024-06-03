Хорошая новость для тех, кто получает соцпомощь

Для дальнейшего совершенствования процедуры обращения по программе адресной социальной помощи министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана внесло новые изменения в электронную систему "адресная помощь".

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве, отныне у лиц, обращающихся за адресной помощью, не будет требоваться указывать следующую информацию, связанную с членами их семей касательно:

- получения пенсий, пособий, стипендий, компенсаций, страховых выплат по безработице;

- доходов по заработной плате;

- наличия в семье студентов, учащихся, безработных, бывших вынужденных переселенцев, находящихся на военной службе;

- недвижимости, земельной долевой собственности, предпринимательской деятельности, наличия транспортного средства;

- коммунальных расходов, номеров телефонов и расходов;

- пересечения границы, нахождения в пенитенциарном учреждении;

- наличия инвалидности, ухода за инвалидом;

- наличия договора по программе самозанятости;

- ухода за ребенком до 3 лет, получения выплат в связи с этим, а также отпуска по беременности и родам.

Эти данные будут получены из информационных систем соответствующих учреждений. Информация будет запрошена в соответствующих агентствах после подтверждения заявки заявителя, что позволит завершить заявку без технической ошибки.

Также появилась возможность, чтобы лицо, обращающееся за помощью, могло сохранить в первоначальной форме заявку и внести в нее коррективы, не отправляя в систему. Также на информационных стендах будет отражена информация, которая должна быть указана во время подачи заявки.

Если при проверке материально-бытовых условий семьи будет установлено, что в "Заявлении-декларации" неверно записаны данные о номере абонента и счетчиках, приусадебном участке, будет создана возможность оперативно исправить эти данные и вновь рассмотреть обращение.

В целях упрощения процедуры обращения за адресной помощью доступ к новой электронной системе "адресная помощь" будет возможен только через "Digital (ASAN) Login", что также послужит более безопасному использованию новой электронной системы, без допущения технических ошибок, предотвращения незаконного вмешательства посторонних лиц в качестве посредников при обращении граждан за адресной помощью.

Граждане могут получить "Digital (ASAN) Login", пройдя через электронную регистрацию на портале digital.login.gov.az, не выходя из дома.

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