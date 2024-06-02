Для участия в президентских выборах в Иране зарегистрировались 37 человек

Число официально зарегистрированных кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах в Иране за четыре дня достигло 37.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом во время пресс-конференции сказал представитель избирательного штаба страны Мохсун Эслами.

"Всего для участия в президентских выборах зарегистрировались 37 человек, завтра последний день регистрации", - сказал он.

Представитель ведомства отметил, что 2 июня 20 из 37 претендентов подали документы в избирательный штаб.

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