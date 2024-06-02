https://news.day.az/world/1665140.html Для участия в президентских выборах в Иране зарегистрировались 37 человек
Для участия в президентских выборах в Иране зарегистрировались 37 человек
Число официально зарегистрированных кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах в Иране за четыре дня достигло 37.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом во время пресс-конференции сказал представитель избирательного штаба страны Мохсун Эслами.
"Всего для участия в президентских выборах зарегистрировались 37 человек, завтра последний день регистрации", - сказал он.
Представитель ведомства отметил, что 2 июня 20 из 37 претендентов подали документы в избирательный штаб.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре