В конфликте Пашиняна и церкви решается судьба Армении

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Армянство раскололось. Впервые за многие годы церковь, диаспора и политики противостоят друг другу.

Начнем с истории.

В 1882 году российский царь Александр III принимает решительные меры против армянского национализма и дает соответствующее указание министру внутренних дел Толстому. В рамках этих мер в 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В конце 1880-х распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей в России. В марте 1889 года вышел царский Указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов. Чуть позже, в 1897 году Царский наместник на Кавказе, князь Григорий Сергеевич Голицын обратил внимание царя на опасную тенденцию. Речь шла о том, что в Тифлисе и Баку армяне захватили всю власть, а "армянская церковь способствует революционизированию местного населения".

Что это? Еще один "геноцид армян" или реакция на содеянное? Как и в случае с мнимым "геноцидом", это была реакция на действия, совершенные армянами.

Обратимся к сегодняшнему дню. Совсем свежие, мартовские события 2024 года в грузинском армянонаселенном регионе Самцхе-Джавахети, когда армянская церковь получила задание от внерегиональных сил, управляющих Республикой Армения, дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, используя имеющиеся в ее руках рычаги. Религиозное противостояние, спровоцированное в связи с началом месяца Рамазан в Самцхе-Джавахети, явилось "первой ласточкой" в этих провокациях. Напомню, что в селе Адыгени этого грузинского региона группа провокаторов, возглавляемая местным священником, решила помешать мусульманам совершить пятничную молитву. Возникло противостояние, что заставило официальные структуры страны принять меры. На место было выслано большое число полицейских. Управление мусульман Грузии выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что свобода вероисповедания защищена Конституцией Грузии.

Изучение истории показывает, что армянство работало против государства во всех странах своего проживания. И работа эта осуществлялась не в целях улучшения условий жизни людей, совершенствования государства и его управления, а в целях его разрушения, как минимум нанесения ему ущерба. Сегодня в России вновь начинают понимать ту роль, которую играло и играет в нем армянство. Одного Юга России, называемого армянством "северной Арменией", достаточно (Сочи, Армавир, Краснодар, Ростов, присоединенная к ним Абхазия и т.д.). Думается, армянское участие в провале внешней политики Франции также рано или поздно станет предметом детального анализа соответствующих французских аналитиков.

Но вернемся к России.

Известный литовский профессор Альгимантас Лекис пишет: "...С самого начала ХХ века армяне все настойчивее стали предъявлять претензии на "свои" земли и обосновывать воссоздание на них армянского государства. Естественно, что все это возмущало автохтонов - азербайджанцев, грузин, курдов и других - предки которых не знали, кто такие эти армяне" ("Переселение народов на Кавказе ХХ в.").

Вследствие этого, в 1902 году российский царь Николай II издал Указы о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ, а также о полном отстранении армян от участия в городских выборах. А когда в 1903 году российские власти взяли под контроль (наложили секвестр) имущество Эчмиадзина, католикос Мкртыч публично проклял царствующий дом Российской империи. В свою очередь, Русская Православная Церковь предала армянскую церковь анафеме.

Накануне Первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, нелегальные типографии.

Мы начали с XIX века, когда в России разоблачили сущность армянской церкви. Церковь заменяла у армян государство, поэтому выполняла все присущие ему функции: в первую очередь, контролировала финансы, вооруженные силы, разведку и т.д. Отсюда и армянский терроризм, признанный научным сообществом в качестве разновидности международного терроризма.

Уже известный нам профессор А. Лекис пишет: "Теперь - об армянской церкви, которая является перманентным общеармянским лидером армянства. В данном контексте имеется в виду триада "церковь - партия - диаспора". Это специфическая форма армянского троевластия, в котором роль "первой скрипки" принадлежит Эчмиадзину. Именно с ним, в первую очередь, связана противоправная активность армянства на Кавказе, направленная на реализацию его идей и целей, прежде всего на осуществление мифологемы-идеологемы "Великая Армения от моря до моря". Вместе с тем в прошлом, не надеясь всецело на Российскую империю (по изложенным выше причинам - Н.А.), армяне предпринимали собственные попытки для создания на Кавказе своего государства. И в этом их главной опорой и надеждой была армянская церковь.

Важная роль этого института особенно рельефно проявлялась как в периоды отсутствия армянской государственности, так и в том, что армяне перманентно проживали и продолжают проживать в широкой диаспоре - спюрке. В таких форс-мажорных реалиях, естественно, армянский этнос могла объединить и объединяла религия, то есть, в данном случае - армянская церковь, игравшая руководящую роль. К тому же эта церковь - ...единственный объединитель в период более чем 500-летнего отсутствия армянской государственности и многовековых миграционных скитаний армян".

Сегодня, в ХХI веке история повторяется: армянские политики у власти встали на путь строительства мирных отношений с соседями, а церковь и спюрк восстали против этого. Естественно, не сами по себе. Диаспора во Франции увеличила расходы на коррумпированных политиков с указанием конкретных целей, кстати, идущих вразрез с государственными интересами Франции. Просматривается и активность кочаряно-саргсяновского сепаратистского карабахского клана. А церковь в союзе с оппозиционными политиками принялась расшатывать государство, которое налаживает отношения с соседями, чтобы обрести субъектность.

Что же хочет церковь? Государство впервые в истории Армении строит ей границы, идет исторический процесс: уникальная возможность для армян закончить оформление искусственно созданного государства. До этого армяне не имели государства с границами, и, возможно, именно поэтому они "мечтали и строили Армению без границ", иначе говоря "Армению от моря до моря".

Церковь выступила против, возглавив протесты, которые раскололи, казалось бы, единую общность армянства. Почему это происходит? Мне кажется, по двум причинам, на первый взгляд, друг с другом не связанным, но в итоге направленным к единой цели.

Первую причину обозначил профессор А. Лекис в приведенной цитате об отсутствии армянской государственности, которая подменялась церковью. А мы выше, в свою очередь, раскрыли этот тезис применительно к сегодняшней ситуации в Республике Армения. Уж слишком заманчиво для церкви взять бразды правления страной в свои руки.

Вторая причина - отсутствие субъектности Республики Армения, ее управляемость покровителями. Эта традиция уходит глубокими корнями в историю: армянство находило себе покровителей, затем предавало их, вновь находило и вновь предавало.

Показательна в этом плане "Докладная записка Тифлисского военного губернатора о желании армян-несториан, проживающих в Персии близ Салмаста, принять подданство России и о готовности их действовать совместно с Россией против Персии" - Главноуправляющему Закавказским краем от 4 июня 1827 года. Документ очень показательный, и хотелось бы привести его целиком:

"Арзрюмский Купец Антонъ Грикуровъ Сейлъ огли донесъ словесно Г. Тифлискому Военному Губернатору следующее:

Отецъ мой Грикур Сейлъ огли съ самыхъ давнихъ временъ, имелъ желание вступит въ подданство Всероссийскаго Императора и желалъ усердиемъ къ престолу Его; и потому старался всегда изыскивать средства къ оказанию приверженности свой Российской державе, дабы могъ бы при новомъ подданстве удостоиться техъ же почестей, какими пользовался и пользуется онъ при Пашахъ Турецкой Империи. Родитель мой неудостоясь доселе щастья быть въ числе верноподданных России по причине не нахождение случая заслюживающего внимания начальства, приказалъ меня теперь уведомить Правительство ваше, что народъ называемый Несториане, обитающие въ горах Имидийскихъ въ 12-ть часовъ езды до города Салмаста, Персиянамъ принадлежащаго числомъ отъ 50000 до 60000 дворовъ, кои по поверхности хотя и принадлежатъ Турецкому Султану, но они совершенно не признают над собою верховной власти его. Народ Несторианский, находясь въ вечной вражде съ Персианами въ случае какого-нибудь притеснения со стороны ихъ, объявляетъ войну и ведетъ ее безъ всякой помощи и позволения Турецкого Султана... Изъ вышеописанного обстоятельства ясно видно, что, вооружение Несторийцевъ против Персовъ Начальствомъ вашимъ, или отцомъ моимъ либо мною не можетъ быть сочтено нарушениемъ мира между Российскою и Турецкою Империами. Къ сему нужнымъ нахожу приобщить и то, что народъ Несторианский кроме своей собственной силы имеет в соседе своемъ союзника, принадлежащего къ числу племенъ Курдистанскихъ и называемаго Балбасами, кои храбростию и мужествомъ отличаются от всехъ народовъ, тотъ край населяющихъ, при чемъ обязанъ донести что народъ сей весьма можетъ быть легко вооруженъ Шахзадою противъ Русских: ибо находится весьма въ бедном положении и легко прельстится деньгами кои можетъ предложить имъ Шахзада.

Что же касается до средствъ какимъ образомъ склонить ихъ къ стороне Русскихъ; то я нахожу следующия:

Патриархъ Несторианский Марсиманъ, жительствующий в городе Гармиане, управляетъ ими почти самовластно и имеетъ влияние на соседственный народъ Балбасовъ, коихъ можетъ весьма легко вооружить противъ Персовъ: а потому нужнымъ нахожу написать къ нему письмо, въ коемъ обещать какъ ему, такъ и управляемому имъ народу, что Государь Императоръ в воздаяние службы ихъ и усердия къ правительству вашему всегда будетъ готовъ покровительствовать и защищать его и народъ имъ заведываемый отъ всехъ какъ настоящихъ и такъ и будущихъ враговъ ихъ.

Письмо сие для вручения въ собственныя руки Патриарха, должно быть дано мне, которое отнесу къ нему, отправясь туда съ тремя проводниками, изъ коихъ одинъ мой переводчикъ. Я полагаю, что убеждениямъ Русскимъ поверятъ они весьма скоро: ибо уверены они въ непобедимой силе Российского войнства и надеются завоевания Адербиджана, близко коего имеютъ они жительство свое, после чего и они будутъ благоденствовать подъ скипетромъ Российского Монарха. Есть ли же правительству угодно будетъ вытребовать ихъ бековъ для переговоровъ, то въ такомъ случае нетъ затруднения и стоитъ только пригласить ихъ. Даже не откажется приехать къ вамъ и племянникъ Патриарха.

В заключении доношу Вашему Превосходительству что ежели Правительство ваше не пощадитъ денегъ и пошлет к Несторианцам, то склонить ихъ к вооружению против Персиянъ я не предвижу ни какихъ препятствий".

Из этого документа четко видно, как армянство выторговывает у России такие же привилегии, какими пользовалось у прежнего хозяина: "Отецъ мой Грикур Сейлъ огли... старался всегда изыскивать средства къ оказанию приверженности свой Российской державе, дабы могъ бы при новомъ подданстве удостоиться техъ же почестей, какими пользовался и пользуется онъ при Пашахъ Турецкой Империи".

Он не жалуется на притеснения, он продает хозяина и выторговывает такие же почести, какими уже пользуется у того, кого продает!

Это было ровно 200 лет назад, и ничего не изменилось. Армянство все так же выторговывает себе блага, продавая старого хозяина!

Опереточный поход в Иреван "священника" Баграта Галстаняна, его неконституционное выдвижение кандидатом в премьер-министры, периодические демонстрации и шествия, обязательно сопровождающиеся столкновениями с полицией и насилием, которые Запад не замечает, открыли новую страницу в армянской истории. Думается, не самую лучшую, но достаточно показательную. Эти саморазоблачения, на наш взгляд, должны заинтересовать объективных и непредвзятых наблюдателей.

Им следует также обратить внимание и на такую деталь: церковь поставила задачу сократить цепочку в управлении несубъектной Арменией (покровители - церковь - государственная власть) путем поглощения последней. Она возжелала управлять страной сама: покровители - церковь. Прецеденты уже есть. Вопрос обретения субъектности Республикой Армения должен быть отложен.

И еще. Если в стране, претендующей называться демократией, оппозиция не только допускает мысль, но и добивается прихода к власти путем насилия, то этой стране о демократии приходится только мечтать. Я думаю, теоретики либеральной демократии со мной согласятся. В демократической стране политики уважают выбор народа и добиваются его голосов, чтобы прийти к власти в соответствии с Конституцией. Так что покровителям Республики Армения и армянства есть о чем подумать и над чем поработать.