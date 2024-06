Яркие, динамичные, завораживающие выступления - гала-шоу Бакинского международного "Challenge" по "Гимнастике для всех"

На Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига) состоялось гала-шоу 2-го Бакинского международного "Challenge" по "Гимнастике для всех", сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, представители спортивной общественности, зарубежные гости.

Перед началом гала-шоу состоялась церемония награждения. В номинации "Лучшее выступление" победу одержали команды, представляющие Сьерра-Леоне и Грузию (Acro Family); "Лучший костюм" - команда Монголии; "Самый активный пользователь социальных сетей" - Айгюль Бабашева; "Самые активные родители" - родители участников команд, представляющих Олимпийские спортивные комплексы в Габале и Огузе; "Самая возрастная участница" - Валида Гасанова (команда The Youth of the 70's); "Самая юная участница" - Азиза Нури (команда "Madagascar"). Победителям в данных номинациях были вручены дипломы и награды.

Далее состоялось гала-шоу, где 25 команд представили яркие, динамичные, завораживающие программы.

Делясь впечатлениями участники 2-го Бакинского международного "Challenge" по "Гимнастике для всех" отметили, что на мероприятии царит прекрасная атмосфера.

По словам Айгюль Бабашевой - тренера по художественной гимнастике и "Гимнастике для всех" в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" (Мингячевир), Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе и отделении клуба "Оджаг Спорт" в Агдаше, проведение подобных мероприятий играет большую роль в развитии спорта.

"Отрадно, что всех участников Бакинского международного "Challenge" по "Гимнастике для всех" переполняют самые прекрасные впечатления, воспоминания об участие в этом мероприятии останутся с ними на долгие годы. Команды, тренером которых я являюсь, очень серьезно готовились к фестивалю, и достойно выступили. Для тренера самое большое счастье - видеть успех своих воспитанников", - сказала Айгюль Бабашева, которая не только готовила команды к участию, но и сама в составе группы "Moonlight" вышла на сцену "Challenge".

Семилетняя Фарида Ахмедзаде впервые участвует в "Challenge" по "Гимнастике для всех", она выступила в составе команды, представляющей Олимпийский спортивный комплекс в Гейчае.

"Здесь так интересно, столько команд, они отлично выступают. Но больше всего мне понравилась команда The Youth of the 70's. Еще было интересно принимать участие в различных мастер-классах, мы многому научились", - отметила Ахмедзаде.

В команду The Youth of the 70's вошли постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Как подчеркнула участница команды Валида Гасанова, она с молодости занимается спортом.

"Благодарю Федерацию гимнастики Азербайджана за приглашение на фестиваль. Мне понравилось, что в организационном комитете мероприятия очень много представителей молодежи, приятно наблюдать за их работой. Говоря о выступлении нашей команды, скажу, что учитывая возраст участников - мы выступили отлично", - добавила Гасанова.

Участница команды "Acro Family" (Грузия), гимнастка Нино Пузирова отметила, что "Challenge" организован на высоком уровне.

"Мне удалось посмотреть выступления некоторых команд, все они замечательные, программы у них очень яркие и интересные. Приятно, что среди участников гимнасты разных возрастов, и всех нас объединяет любовь к спорту", - отметила Нино Пузирова.

Гимнастка Нармин Ахмедова, имеющая азербайджанские корни, также как и Нино Пузирова представляет грузинскую команду "Acro Family".

"Я проживаю в городе Рустави, в Баку приехала впервые, счастлива находиться здесь. Мечтала посетить столицу Азербайджана, и вот благодаря "Challenge" такая возможность представилась. "Challenge" прошел великолепно, надеюсь, что на следующий год вновь приеду в Баку и приму участие в мероприятии", - сказала Нармин Ахмедова.

Отметим, что 2-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" прошел первого и второго июня. Во 2-м Бакинском международном "Challenge" по "Гимнастике для всех" приняли участие более 800 гимнастов из 61 команды. Участники выступили в двух возрастных категориях - младше 50 лет и старше 50 лет. Этот гимнастический праздник объединил людей вне независимости от возраста и уровня физической подготовки. Мероприятие запомнилось мастер-классами, красочными шествиями команд и развлекательными программами.

"Гимнастика для всех" является не соревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире. "Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.

