Samsung готовится возродить старую линейку дешевых смартфонов

Компания Samsung намерена выпустить бюджетный Galaxy C55, представителя C-серии, которая не обновлялась уже многие годы. Об этом сообщает портал MyFixGuide, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка была замечена в базе Google Play Console, благодаря чему раскрыт дизайн устройства и часть характеристик. Так, Galaxy C55 получит экран с разрешением Full HD+ с плотностью в 450 пикселей на дюйм, 8 ГБ оперативной памяти и чип Snapdragon 7 Gen1, который также должен быть установлен в Galaxy M55 и F55.

По части дизайна Galaxy C55 мало чем будет отличаться от других среднебюджетных решений Samsung, среди которых устройства серии Galaxy A, M и даже флагманские S.

Линейка смартфонов Galaxy C просуществовала недолго и перестала выходить в 2016 году. Они предлагали металлический корпус, среднебюджетные и субфлагманские характеристики. Последним представителем серии был Galaxy C9 Pro, представленный в октябре 2016 года. Смартфон работал на базе Android 6.0 и чипа Snapdragon 653.

Стоимость и дата презентации Samsung Galaxy C55 пока не раскрываются.

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