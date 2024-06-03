Президентом Мексики станет женщина

Политик Сочитль Гальвес признала, что на выборах президента Мексики победила ее конкурентка Клаудия Шейнбаум, сообщает Day.Az со ссылкой на мексиканское издание Milenio.

Шейнбаум представляет правящую левую партию "Движение национального возрождения" (Morena), а Гальвес шла на выборы от коалиции правых сил.

Глава партии Morena Марио Дельгадо уже поздравил сторонников партии постом в соцсетях.

Впервые за два века

"Нам повезло жить в звездный момент в истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Доктор Клаудия Шейнбаум будет первой женщиной-президентом в нашей истории!", - заявил Дельгадо.

Сама Шейнбаум поблагодарила избирателей и отметила, что женщина впервые за 200 лет будет занимать высший пост в Мексике. Примерно столько лет и существует это государство.

По последним данным, политик набрала на президентских выборах более 57% голосов, а соперница Гальвес - около 30%.

Выборы прошли в воскресенье 2 июня.

Был избран не только новый президент, но еще более 600 членов двух палат парламента, девять губернаторов и более 19 тысяч местных чиновников.

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в выборах не участвовал.

Откуда родом

Шейнбаум родилась в Мексике, но ее дедушки и бабушки приехали из Европы.

Отцовская ветвь - евреи, которые жили в Литве. Они уехали в Мексику вскоре после распада Российской империи.

Бабушка и дедушка по матери - сефардские евреи, которые иммигрировали в Латинскую Америку из Болгарии во время Второй мировой войны. Сефарды отличаются от "литовских" евреев тем, что их родным языком ранее был не германский идиш, а вариант развития средневекового испанского. Поэтому их также называют ладинами (из-за латинского происхождения испанского языка). Основной язык в Мексике при этом испанский.

Новая президент Мексики по образованию физик и ранее получила научную степень. Ее специализация - исследования в энергетической сфере. Политикой она начала заниматься параллельно с основной деятельностью еще в университете.

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