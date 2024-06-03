Мировой экономике предсказали падение

Если США и Китай продолжат идти по пути эскалации торговой войны, то глобальный ВВП может упасть на семь процентов. Об этом со ссылкой на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) сообщает издание Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как полагают эксперты фонда, в ближайшие несколько лет появится больше трех тысяч новых торговых ограничений. Кроме того, многие государства все чаще склоняются к инвестициям в золото и уже не считают доллар такой надежной опорой, как прежде. В современных реалиях золото выглядит как безопасный и нейтральный актив, неуязвимый для санкций и изъятий.

МВФ обращает внимание, что за первые три месяца 2024 года центральные банки по всему миру приобрели максимальное с 2016 года количество золота. Речь идет о 290 тоннах. "Китайский блок" нарастил долю золота в своих валютных резервах до 4,3 процента в 2023 году против двух процентов в 2015 году. Однако в "американском блоке" доля золота осталась неизменной.

Кроме того, КНР постепенно отказывается от государственных облигаций США. Доля этих ценных бумаг сократилась с 44 до 30 процентов.

Что касается глобальной долларовой финансовой системы, то ее МВФ находит перегруженной. Особенно от сильного доллара страдают рынки развивающихся стран. Из-за высокой ставки ФРС США эти государства почти не располагают возможностями для снижения ключевых ставок, а это душит их экономики, поскольку кредиты становятся все дороже.

Сильнее прочих страдают беднейшие страны. МВФ не исключает, что их потери могут оказаться в четыре раза больше, чем в других странах. Это случится, если сырьевые рынки будут поделены на блоки, торгующие либо с Китаем, либо с США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!