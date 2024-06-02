Армянское лобби выдвигает глупые ультиматумы правительству США

Автор: Байрам Эльшадов

Наглость американских армян не знает границ. Мало того, что значительное число американских политиков разного калибра открыто занимает проармянскую позицию, так теперь армяне осмелились выдвигать требования к правительству США. Только совсем не понятно, на что надеется армянское лобби и действительно ли они верят, что их глупые ультиматумы приведут к какому-либо результату.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) пытается пробить помощь вернувшимся карабахским армянам в размере 200 миллионов долларов. При этом, на своих условиях. Во-первых, ANCA требует, чтобы эта помощь была направлена именно карабахским армянам, а не на другие программы. Во-вторых, ANCA отмечает свое недовольство выделяемыми "ничтожными суммами". В третьих, армянская диаспора также требует, чтобы США ввели антиазербайджанские санкции.

Складывается любопытная картина. С одной стороны, армяне вроде что-то просят, но одновременно и требуют. Причем требуют у далеко не последней страны на планете. Токсичная армянская диаспора даже не понимает одну из фундаментальных истин жизни, что требовать что-либо у более сильной стороны нельзя.



Но армянская диаспора не остановилась и на этом. Пресс-секретарь структуры сообщила, что армяне направили целых семь запросов в Госдеп и минфин США с требованием расследовать "преступления" Азербайджана во время войны в 2020 году. Наверное, в армянской диаспоре совсем не следят за тем, что происходит в регионе, потому что по-другому объяснить их позицию невозможно. Послы различных стран, включая США, посетили освобожденные территории. Это является ясным сигналом о том, что на уровне государственной политики в Штатах никто даже не будет рассматривать позицию армян.



Возможно, что выдвижение требований означает, что армянское лобби теряет позиции в США. Ведь если они не могут эффективно воздействовать на политику в стране с помощью купленных ими политиков, то переход к ультиматумам является альтернативной тактикой.

Однако, остается непонятным то, что будет делать армянская диаспора, когда правительство США отклонит их требования. Что они могут сделать кроме того, что промолчать?

В лучшем случае ANCA получит уведомление о том, что Госдеп и минфин обязательно рассмотрят жалобы, как только смогут. Ведь зачем США портить отношения с Азербайджаном ради кучки радикально настроенных провокаторов.

Будущие перспективы Баку очень яркие, в то время как Армения переживает не самые свои лучшие времена и является, в лучшем случае, лишь геополитическим инструментом. А токсичность армянской диаспоры является известным фактом, как среди американских политиков, так и среди широких слоев населения.