https://news.day.az/society/1665174.html Стартует прием в общеобразовательные учреждения
Стартует прием в общеобразовательные учреждения
В Азербайджане сегодня начинается свободный прием в общеобразовательные учреждения, где применяется право привилегии при электронном приеме детей в первый класс.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства дошкольного и общего образования, процесс свободного приема в общеобразовательные учреждения Баку, Гянджи, Сумгайыта и Абшеронского района, где применяется право привилегии при электронном приеме детей в первый класс, начнется в 11:00.
Со списком упомянутых учебных заведений можно ознакомиться на портале mektebeqebul.edu.az.
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