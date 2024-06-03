Стартует прием в общеобразовательные учреждения

В Азербайджане сегодня начинается свободный прием в общеобразовательные учреждения, где применяется право привилегии при электронном приеме детей в первый класс.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства дошкольного и общего образования, процесс свободного приема в общеобразовательные учреждения Баку, Гянджи, Сумгайыта и Абшеронского района, где применяется право привилегии при электронном приеме детей в первый класс, начнется в 11:00.

Со списком упомянутых учебных заведений можно ознакомиться на портале mektebeqebul.edu.az.

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