"Хезболла" выпустила свыше 50 ракет по поселениям на севере Израиля

Формирования шиитской милиции "Хезболла" нанесли во второй половине дня удары из реактивных систем залпового огня по израильским поселениям в Верхней Галилее, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передала телестанция Al Jazeera, шиитские бойцы выпустили не менее 50 снарядов по пограничным районам на севере Израиля, их падение зафиксировано в городах Кирьят-Шмона, Маргалиот и Метула. По ее данным, осколочные ранения получили два израильских поселенца.

Ранее четыре беспилотника-камикадзе, запущенных с юга Ливана, были уничтожены израильской системой ПРО "Железный купол" вблизи городов Акко и Нагария, в 20 км от ливано-израильской границы.

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