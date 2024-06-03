https://news.day.az/society/1665196.html В Баку опрокинулся автомобиль - на двух основных дорогах образовались заторы
В Баку опрокинулся автомобиль - на двух основных дорогах образовались заторы
В Насиминском районе на пересечении улицы Аббасгулу ага Бакиханова с проспектом Азадлыг, в направлении парка "Деде Горгуд" произошло ДТП.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
По этой причине на улице Аббасгулу ага Бакиханова, а также на проспекте Азадлыг образовались заторы.
Ведутся работы по их устранению.
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