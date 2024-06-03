В Баку опрокинулся автомобиль

- на двух основных дорогах образовались заторы

В Насиминском районе на пересечении улицы Аббасгулу ага Бакиханова с проспектом Азадлыг, в направлении парка "Деде Горгуд" произошло ДТП.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

По этой причине на улице Аббасгулу ага Бакиханова, а также на проспекте Азадлыг образовались заторы.

Ведутся работы по их устранению.

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