НПО Азербайджана направили открытое письмо конгрессменам США

Представители 26 азербайджанских неправительственных организаций (НПО) направили открытое письмо 26 конгрессменам США.

Как сообщает в понедельник Day.Az, письмо было подписано рядом представителей, в том числе представителями НПО, представленных в оргкомитете СОР29.

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