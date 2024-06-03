https://news.day.az/politics/1665234.html НПО Азербайджана направили открытое письмо конгрессменам США
НПО Азербайджана направили открытое письмо конгрессменам США
Представители 26 азербайджанских неправительственных организаций (НПО) направили открытое письмо 26 конгрессменам США.
Как сообщает в понедельник Day.Az, письмо было подписано рядом представителей, в том числе представителями НПО, представленных в оргкомитете СОР29.
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