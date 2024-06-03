https://news.day.az/society/1665245.html "BakuBus" запустил из Баку маршрутную линию в еще один город
"BakuBus" запустил из Баку маршрутную линию в еще один город
В пользование пассажиров сдана регулярная маршрутная линия Баку - Мингячевир.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в ООО "BakuBus".
Сообщается, что стоимость проезда по маршруту составляет 9 манатов 20 гяпиков.
Отметим, что "BakuBus" первым начал осуществлять пассажирские перевозки из столицы в город Сумгайыт и в обратном направлении. ООО "BakuBus" уже несколько дней также осуществляет пассажирские перевозки из столицы в город Гянджа и в обратном направлении.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре