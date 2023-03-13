Главная ошибка, которую совершают люди за шведским столом

Шведский стол кажется очень привлекательным выбором. Представьте: вам даётся множество блюд и вы можете взять абсолютно любые из них. Тем не менее некоторые люди совершают ошибки, когда выбирают еду.

По словам эксперта по еде Тима Ли, самой большой ошибкой тех, кто предпочитает шведский стол, является то, что люди не оставляют места для пудингов и десертов.

Другой ошибкой можно назвать выбор газированных напитков. А ещё лучше держаться подальше от хлеба.

Также эксперты советуют избегать брать определённые продукты. Это рис, макароны или картофель. Также лучше отказаться от обработанных продуктов, в том числе от картофеля фри, куриных палочек, жареной пищи.

Кроме того, в ограниченных количествах стоит накладывать продукты, содержащие много клетчатки. Это зелёные листовые овощи (салат, шпинат и мангольд), корнеплоды (морковь, картофель, свёкла, репа), сезонные овощи (спаржа, брокколи, кабачки, артишоки, стручковая фасоль), бобовые (нут, чёрная фасоль, чечевица, горох).

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