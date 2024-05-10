Французы приготовили самый длинный багет в мире

Французские пекари приготовили самый длинный багет в мире и побили рекорд, установленный Италией пять лет назад. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Багет испекли в пригороде Парижа Сюрен во время мероприятия французской конфедерации пекарей и кондитеров. Длина багета составляет 140,53 метра. Тесто для багета начали замешивать в три часа ночи, а затем поместили в печь на колесах, которая была специально построена для этого. Новый рекорд был официально зарегистрирован судьей комитета Книги рекордов Гиннесса.

Часть багета вырезали и выставили на всеобщее обозрение. Остальное пекари решили раздать бездомным.

Предыдущий самый длинный багет длиной 132,62 метра был испечен в 2019 году в итальянском городе Комо.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!