Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами в доме-музее Узеира Гаджибейли в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в доме-музее Узеира Гаджибейли в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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