Х Глобальный форум показал - Баку успешен в мировой табели о рангах

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Значимость Х Глобального Бакинского форума выражается не только тем, что он юбилейный и на него съехалось рекордное число участников. За предыдущие годы эта площадка оформилась в качестве полноценной интеллектуальной платформы, способной осилить обсуждение важных проблем с выдвижением новых идей, замыслов и программных подходов. У Азербайджана имеется целый набор позитивных приобретений, которые уже превратили страну в мобильного и важного игрока на международной арене.

Не случайно на открытии форума было зачитано обращение Президента Италии Серджо Матареллы, главы ВОЗ Тедроса Адхан Гебреисуса, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и других.

В работе форума приняли участие высокопоставленные представители ООН, действующие и бывшие президенты, премьер-министры, руководители парламентов, другие знаковые персоны. Это говорит о том, что Азербайджан преуспел в реализации планов, которые подтвердили высокое интеграционное реноме нашей страны и высокий коэффициент полезного действия Президента Ильхама Алиева на международной арене.

Закономерно, что в послании премьер-министра Великобритании Сунака прозвучали мысли, связанные с тем, как Азербайджан осилил такой важный, сложный, трудоемкий, капиталоемкий проект, как Южный газовый коридор, инициировал поставки в Европу по дну Черного моря электроэнергии, основанной на "зеленых" технологиях. Если премьер такой страны, как Великобритания, воздает должное заслугам главы Азербайджана, это говорит о том, что мировые центры и ведущие игроки по достоинству оценивают тот вклад, который наша страна вносит в мировую копилку.

Необходимо обратить внимание на совокупный интеллектуальный потенциал, который собирает Глобальный Бакинский форум при организационной и координационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. За нашей страной устойчиво закрепилась репутация энергетического и транспортного хаба, а теперь мы видим, как страна реализует себя в качестве состоявшегося интеллектуального хаба, который способен детально разбирать актуальную повестку глобального мира, принимать активные решения с участием светлых голов, ведущих мировых прогнозных центров, центров политического анализа и других подобных структур.

Коль скоро эти институты и центры откликаются на призыв азербайджанского лидера и государства о необходимости координировать усилия в поисках ответов на злободневные вопросы и дилеммы, значит, Азербайджанская Республика смогла оформить еще одну важную и полноценную статью в своем послужном формуляре. Речь об успешности Баку в мировой табели о рангах в качестве дееспособного игрока, которому по плечу деятельность глобальной интеллектуальной платформы.

Бесспорно, тут надо говорить о том, что многое уже сделано, но не меньше еще предстоит сделать. Важно соблюдать принцип безостановочного движения, потому что время, как важный фактор в жизни современного человека, торопит. И не случайно на форуме звучали мысли о том, что самое полезное время - это то время, которое приносит облегчение, используется с пользой для людей, обществ и народов. В этом плане феномен Азербайджана, безусловно, заставляет с собой считаться и заслуживает очень высокой оценки.

Все, что касается выступления Ильхама Алиева как председательствующего на форуме, безусловно, имеет очень большое значение. Президент говорил о проблемах безопасности, которые всегда актуальны. Региональная безопасность начинается с нашего порога и включает в себя заботу о скорейшем заключении мира с Арменией, проигравшей военную кампанию и продолжающей сегодня попытки дестабилизации положения. Глава государства говорил об энергетических проектах, которые, безусловно, приводят в движение и интеллектуальные мощности.

Без энергии нет жизни, нет будущего. Главный девиз форума - "вызовы и надежды" - говорит о том, что организаторы отдают себе отчет в том, что имеются острые требования, есть риски, есть вызовы, и необходимо коллективно работать над тем, чтобы вырабатывать приемлемые решения ради удовлетворения надежд современников.

Азербайджанская модель развития и сосуществования заслуживает большого внимания. Страна превратилась в центр притяжения сил, энергии интеллектуального потенциала. Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на форуме говорил о значении тех инициатив, которые имеют значение не только для Баку, но и для всех стран мира. Господин Левитс говорил о значимости принципов международного сосуществования, которые фундаментальны и неукоснительны к соблюдению. Необходимо считаться с суверенными правами государств и народов, в противном случае возникают необратимые процессы, которые приносят людям только проблемы, беды и лишения. Это очень важный мотив.

Президент Латвии сам юрист по образованию, и прекрасно осознает, насколько важно в условиях зарождения нового мирового порядка соблюдать старые требования и неукоснительно их выполнять. В противном случае наступит хаос, неразбериха. И тут влиятельные силы должны думать над тем, чтобы показать пример достойного позиционирования.

Не секрет, что многие из стран, которые проявляют высокомерие, неуважительное отношение к ожиданиям других народов и государств, часто создают опасные тренды и прецеденты. Этому нельзя потакать. Здравомыслящие государства должны работать в направлении сближения, чтобы не дать расползтись опасным тенденциям, которые угрожают и настоящему, и будущему. Инициативы, которые выдвигает официальный Баку на этой волне, очень востребованы, уместны и способны собирать мировой интеллектуальный потенциал для выработки серьезной стратегии действий. Думается, как только эти решения перейдут к стадии реализации, народы начнут ощущать значительное облегчение.

Х Глобальный Бакинский форум можно назвать знаковым. Его итоги окажут позитивное воздействие на глобальную атмосферу, создадут новые возможности для того, чтобы преодолевать возникающие вызовы и оправдывать надежды нынешних и будущих поколений.

Сама идея, легшая в основу формирования такой платформы, как Глобальный Бакинский форум, привела в движение интеллектуальные, организационные, координационные гуманитарные возможности Международного центра, носящего имя Низами Гянджеви - великого азербайджанца, оставившего след в истории человечества как личность, обладающая мировоззрением, обращенным в будущее. Несмотря на то, что Низами жил в 13-м веке, его видения, наследие, идеи живы и поныне. В этом значимость той многогранной работы, которую сегодня на мировой арене успешно претворяет в жизнь Азербайджан.