Ифтар в Германии от Рамина Нуриева - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Рамин Нуриев, более известный как ramin_chef, приготовил ифтар в Германии.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Он отметил, что приготовил три блюда в течение одного часа.
