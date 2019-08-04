В жилом здании в Насиминском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели картонные коробки в подвале пятиэтажного жилого здания на общей площади в 6 квадратных метров.

7 жителей квартир, которые в результате пожара окутал дым, были эвакуированы. Квартиры были защищены от огня.

Усилиями пожарных огонь был оперативно потушен.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!