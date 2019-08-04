https://news.day.az/society/1144328.html Пожар в жилом здании в Баку, жители эвакуированы
Пожар в жилом здании в Баку, жители эвакуированы
В жилом здании в Насиминском районе Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели картонные коробки в подвале пятиэтажного жилого здания на общей площади в 6 квадратных метров.
7 жителей квартир, которые в результате пожара окутал дым, были эвакуированы. Квартиры были защищены от огня.
Усилиями пожарных огонь был оперативно потушен.
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