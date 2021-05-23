В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония закрытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было продемонстрировано увлекательное гимнастическое представление. Прошел парад флагов стран, принявших участие во Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

На церемонии закрытия выступил член Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Али Аль-Хитми.

"Дамы и господа! Мы присутствуем на церемонии закрытия организованных на высоком уровне 9-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в стране, где уделяется большое внимание всем видам спорта, в том числе гимнастике. От имени Международной федерации гимнастики и всех участников выражаю признательность за великолепно проделанную работу местному организационному комитету, Федерации гимнастики Азербайджана, волонтерам и всем, кто трудился на мероприятии. Поздравляю победителей и желаю всем успехов на предстоящих мероприятиях.

Также хочу поблагодарить технический комитет и судей Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике", - сказал он.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые провела Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования прошли 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них приняли участие 202 спортсмена из 18 стран.

На соревнованиях азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной программе среди женщин (возрастная категория 12-14 лет).

Соревнования прошли в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.