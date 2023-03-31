«Реал» нацелился на полузащитника «Челси»

Мадридский "Реал" заинтересован в покупке полузащитника лондонского "Челси" Кая Хаверца. Об этом сообщает As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, руководство "сливочных" выразило готовность включиться в борьбу за 23-летнего немца в случае, если британский клуб летом будет вынужден устроить распродажу своих игроков ради того, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей.

Также "Реал" готов подписать защитника "Челси" Риса Джеймса.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Хаверц провел 26 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает десятую строчку, имея в своем активе 38 очков после 27 туров.

"Реал" в таблице Ла Лиги идет на второй строчке, отставая от "Барселоны" на 12 баллов за 12 игр до конца сезона.