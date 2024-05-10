Южная Корея может разместить спецназ на границе с КНДР

Власти Республики Корея рассматривают возможность разместить отряды сил специального назначения в приграничной демилитаризованной зоне в качестве меры по укреплению безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Yonhap сообщили источники.

После отказа от межкорейского соглашения по снижению напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года КНДР стала восстанавливать посты охраны на границе, разрушенные в соответствии с договоренностями. Как указывает Рёнхап, Пхеньян фактически отремонтировал объекты.

В ответ в качестве меры по укреплению безопасности Южная Корея планирует задействовать спецназ в районах рядом с ее сторожевыми пунктами, поскольку восстановление бетонных сооружений на них займет "значительное время".

21 ноября КНДР успешно запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

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