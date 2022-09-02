https://news.day.az/economy/1492164.html Азербайджан и Иран обсудили экономическое сотрудничество - ФОТО
Азербайджан и Иран обсудили экономическое сотрудничество - ФОТО
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился сегодня с послом Исламской Республики Иран в стране Сейедом Аббасом Мусави.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Кабинете министров.
На встрече обсуждались экономические связи и сотрудничество между двумя странами.
Была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также продолжения реализации совместных проектов.
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