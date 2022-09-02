Азербайджан и Иран обсудили экономическое сотрудничество

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился сегодня с послом Исламской Республики Иран в стране Сейедом Аббасом Мусави.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Кабинете министров.

На встрече обсуждались экономические связи и сотрудничество между двумя странами.

Была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также продолжения реализации совместных проектов.