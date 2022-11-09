Азербайджан и Венгрия сотрудничают в инфраструктурном, городском и сельскохозяйственном развитии Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Венгрия работает над продвижением конкретных проектов на освобожденных землях Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью сказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

"Фактически в январе 2021 года Венгрия была одной из первых стран, выразивших заинтересованность в участии в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, и с тех пор на различных встречах на высоком уровне мы подтвердили наши намерения. Наши компании участвовали в выставке Rebuild Karabakh EXPO в октябре 2021 года, а также с 19 по 21 октября 2022 года", - сказал посол.

Торма отметил, что уже определены потенциальные сферы сотрудничества, такие как инфраструктурное, городское и сельскохозяйственное развитие.

"На данный момент мы работаем над продвижением конкретных проектов в этих сферах. Важно отметить, что у венгерского EXIM Bank есть специальная кредитная линия в размере 120 миллионов долларов для финансирования совместных проектов заинтересованных венгерских и азербайджанских компаний", - добавил посол.