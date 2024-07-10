Подписка на недавно выпущенные акции Банка ABB продолжается. Более 9 000 инвесторов уже разместили более 11 000 заказов. Наш собеседник - Надир Бабазаде, директор компании ABB-Invest и андеррайтер недавно выпущенных акций Банка ABB.

- В чем причина такого высокого интереса к новым акциям Банка ABB?

- Акции Банка ABB являются выгодным инвестиционным инструментом. Во-первых, эти акции обеспечивают высокую дивидендную доходность. Во-вторых, цена акций имеет значительный потенциал роста в ближайшем будущем. Дивидендные выплаты акционерам Банка ABB за последние годы значительно возросли и достигли 0,041 маната на акцию, что составляет 15,1% от номинальной стоимости акции. Это привлекает внимание и вызывает интерес у многих инвесторов.

- Кто и как может купить акции Банка ABB?

- Акции могут приобрести как физические, так и юридические лица. Позвольте мне поделиться важной информацией. Как сообщается в СМИ, в процессе подписки на акции также участвуют другие банки нашей страны.

Таким образом, акции Банка ABB доступны для приобретения через мобильное приложение ABB-mobile, филиалы Банка ABB и других банков, а также через все инвестиционные компании, действующие на нашем рынке.

- По какой цене инвесторы могут купить акции?

- В настоящее время мы можем говорить только о цене первичного предложения акций. Номинальная цена одной акции составляет 0.27 AZN. В период подписки инвесторы могут размещать свои заказы по цене 0.27 AZN и выше. Чем выше цена в заявке, тем больше вероятность ее выполнения. Если объем заявок, собранных в период подписки, превышает количество дополнительно выпущенных акций, а именно 322 000 000 акций, то в первую очередь будут удовлетворены заявки, размещенные по более высокой цене.

- Когда будут размещены заказы?

- Подписка заканчивается 10 сентября. В течение двух рабочих дней после завершения подписки будет объявлена дата начала и окончания размещения, и собранные заказы будут размещены. Хочу также отметить, что согласно законодательству, максимальный срок размещения составляет семь рабочих дней.

- В каком порядке будет проходить размещение?

- По окончании периода подписки все заявки будут исполнены в порядке цены, за исключением заявок акционеров Банка ABB, выразивших намерение воспользоваться преимущественным правом. Если количество акций, полученных по совокупным заявкам, превышает количество предлагаемых акций, а именно 322 000 000 штук, в первую очередь будут исполнены заявки, размещенные по более высокой цене. Заявки, размещенные по одинаковой цене, будут исполнены пропорционально количеству акций, приобретенных по одному заказу.

- Что произойдет с деньгами, уплаченными инвесторами, чьи заявки не будут выполнены?

- В случае невыполнения заявки уплаченная сумма будет полностью возвращена на банковский счет инвестора. Обращаю ваше внимание на важную информацию: инвесторы, внесшие предоплату за акции, средства которых будут удержаны в Банке ABB до 10 сентября, смогут получить доход в размере 7% годовых на эти средства. Этот процентный доход будет выплачен заранее. По завершении размещения акций доход будет выплачен тем, чьи заказы на акции Банка ABB будут выполнены, а также инвесторам, чьи средства не были использованы для покупки акций и будут возвращены.

- Возможна ли продажа акций Банка ABB после подписки и размещения?

- Да. После завершения периода размещения приобретенные акции могут быть проданы через Инвестиционную компанию ЗАО "ABB-Invest" или другие инвестиционные компании. В ближайшем будущем акции также можно будет продавать в электронном виде через ABB-mobile.